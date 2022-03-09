Предсказана угроза для электрокаров

В Китайской ассоциации легковых автомобилей (China Passenger Car Association, CPCA) предупредили о новой угрозе для производства электромобилей. Как предсказывает глава СPCA Цуй Дуншу, затраты автомобильных компаний на аккумуляторы вырастут из-за подорожания никеля. Об этом пишет китайский телеканал CGTN со ссылкой на газету The Paper.

Ажиотажный спрос на металл случился на фоне ситуации на Украине и опасений о прекращении поставок из России — 8 марта цена никеля на Лондонской бирже впервые превысила 100 тысяч долларов за тонну. После рекордных показателей биржа приостановила торги этим металлом как минимум до 11 марта.

Однако Цуй Дуншу считает, что рост цен будет краткосрочным, поскольку геополитическая напряженность в меньшей степени затрагивает других крупных экспортеров никеля, таких как Индонезия. По мнению эксперта, у производителей электрокаров могут возникнуть проблемы с выпуском аккумуляторов, но это незначительно повлияет на продажи машин на китайском рынке. Согласно прогнозам Дуншу, цена на никель в ближайшее время должна снизиться.