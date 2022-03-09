Skoda приостановит выпуск моделей Scala и Kamiq

Чешский автомобилестроительный гигант Skoda из-за отсутствия комплектующих, поступающих с расположенных на Украине предприятий, будет вынужден приостановить выпуск хетчбэков Scala и кроссоверов Kamiq. Об этом сообщило в среду Чешское радио.

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Дирекция Skoda рассматривает возможность перемещения в республику части производства комплектующих с Украины. Речь идет и о приглашении из этой страны высококвалифицированных специалистов в данной области.