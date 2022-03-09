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52 минуты назад

СМИ: Skoda приостановит выпуск моделей Scala и Kamiq

ТАССТАСС

Чешский автомобилестроительный гигант Skoda из-за отсутствия комплектующих, поступающих с расположенных на Украине предприятий, будет вынужден приостановить выпуск хетчбэков Scala и кроссоверов Kamiq. Об этом сообщило в среду Чешское радио.

Skoda приостановит выпуск моделей Scala и Kamiq
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дирекция Skoda рассматривает возможность перемещения в республику части производства комплектующих с Украины. Речь идет и о приглашении из этой страны высококвалифицированных специалистов в данной области.

На Украине находятся 13 поставщиков Skoda, у которых в нынешней ситуации возникли серьезные затруднения с производством и выполнением договорных поставок. Ранее дирекция предприятия проинформировала о приостановке выпуска электромобиля Enyaq.

Автоновости,Skoda,
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