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1 час назад

"Ведомости": правительство может временно отменить сбор платежей с дальнобойщиков

Газета.RuГазета.Ruиещё 3

Правительство России рассматривает возможность отказаться от «Платона» — системы сбора платы с грузовиков, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на план первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций.

Сбор платежей с дальнобойщиков могут временно отменить
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, соответствующее постановление должно быть готово к 31 марта, ответственные за его подготовку — Минтранс и Минфин.

С просьбой временно прекратить сбор платы с большегрузов правительство попросила национальная ассоциация грузового автотранспорта «Грузавтотранс». По словам президента компании Владимира Матягина, ассоциация также предлагала кабмину снизить цены на дизельное топливо, ввести мораторий на уплату транспортного налога и утильсбора для грузовиков, уменьшить размер штрафов за превышение весогабаритных параметров фур.

В начале февраля тариф для большегрузов в системе «Платон» вырос на 20 копеек.

Система «Платон» была запущена в ноябре 2015 года. По данным Росавтодора, в «Платоне» зарегистрированы 700 тыс. грузоперевозчиков.

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