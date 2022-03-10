Toyota притормаживает, но уходить из России не планирует

"На текущий момент поставки автомобилей Toyota и Lexus в Россию временно приостановлены до дальнейшего уведомления в связи с нарушением логистических цепочек поставок в регионе. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией. В связи с задержками поставок комплектующих завод в Санкт-Петербурге, производящий RAV4 и Camry, приостановил свою работу с 04 марта 2022 года. В настоящий момент все официальные дилерские центры "Тойота" и "Лексус" работают в обычном режиме. Планов по уходу с рынка и закрытию завода нет", - сообщили "Российской газете" в представительстве марки.