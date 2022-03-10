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36 минут назад

Toyota не планирует уходить с российского рынка и закрывать завод в РФ

Российская ГазетаРоссийская Газета

Многие автопроизводители приняли решение о приостановке бизнеса в России: новые машины не поставляются, потому что встали почти все заводы в Европе из-за нарушений в логистике, и не продаются модели, производство которых локализовано на территории нашей страны, - по той же причине.

Toyota притормаживает, но уходить из России не планирует
Фото: Пресс-служба ToyotaПресс-служба Toyota

Тем не менее некоторые СМИ поспешили отправить компании на родину. Так случилось в Toyota, которая опровергла информацию, появившуюся в Сети.

Точнее, журналисты поспешили вернуть Toyota на российский рынок, с которого японский автопроизводитель и не уходил.

"На текущий момент поставки автомобилей Toyota и Lexus в Россию временно приостановлены до дальнейшего уведомления в связи с нарушением логистических цепочек поставок в регионе. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией. В связи с задержками поставок комплектующих завод в Санкт-Петербурге, производящий RAV4 и Camry, приостановил свою работу с 04 марта 2022 года. В настоящий момент все официальные дилерские центры "Тойота" и "Лексус" работают в обычном режиме. Планов по уходу с рынка и закрытию завода нет", - сообщили "Российской газете" в представительстве марки.

В настоящее время в России простаивают заводы Nissan в Санкт-Петербурге, московские предприятия Mercedes-Benz и Renault, АвтоВАЗ, ПСМА Рус в Калуге, заводы Volkswagen и Hyundai. Компания BMW, сборка автомобилей которой была налажена на "Автоторе" в Калининграде, также приостановила выпуск машин в России, насовсем покинула отечественный рынок Honda.

Автоновости,Lexus,Renault,Nissan,Hyundai,Toyota,BMW,Honda,Volkswagen,Mercedes-Benz,Автоваз,
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