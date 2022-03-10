КамАЗ переключится на выпуск грузовиков с кабиной образца 1976 года

Газета «Известия», ссылаясь на внутренние документы компании, рассказала о производственных планах КамАЗа в условиях санкций.

Фото: КамАЗ КамАЗ

КамАЗ, как и многие другие российские автозаводы, последние две недели работает в условиях нехватки импортных комплектующих. Однако у грузового автогиганта ситуация ещё сложнее: немецкая компания Daimler Trucks отказалась от сотрудничества с челнинцами, из-за чего КамАЗ лишился (по крайней мере на какое-то время) современных кабин.

КамАЗ-5490 с лицензионной кабиной К4

По информации «Известий», основой производственной программы завода на ближайшие месяцы станут грузовики с минимальным использованием импортных комплектующих.

Компания будет делать только машины семейства К3 — со старой кабиной образца 1976 года, пережившей несколько модернизаций. Выпуск моделей с современными «мерседесовскими» кабинами К4 и К5 пока «на паузе».

КамАЗ-5490 с лицензионной кабиной К4

Кроме того, вместо турбодизелей Cummins грузовики будут оснащать восьмицилиндровыми моторами КамАЗ-740, а на смену коробкам передач ZF вернутся старые агрегаты собственной разработки. Примечательно, что производство и «Камминсов», и коробок ZF было локализовано на совместных предприятиях в Набережных Челнах.

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