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1 час назад

КамАЗ переключится на выпуск грузовиков со старой кабиной образца 1976 года

Wroom.ruWroom.ru

Газета «Известия», ссылаясь на внутренние документы компании, рассказала о производственных планах КамАЗа в условиях санкций.

КамАЗ переключится на выпуск грузовиков с кабиной образца 1976 года
Фото: КамАЗ КамАЗ

КамАЗ, как и многие другие российские автозаводы, последние две недели работает в условиях нехватки импортных комплектующих. Однако у грузового автогиганта ситуация ещё сложнее: немецкая компания Daimler Trucks отказалась от сотрудничества с челнинцами, из-за чего КамАЗ лишился (по крайней мере на какое-то время) современных кабин.

КамАЗ-5490 с лицензионной кабиной К4

По информации «Известий», основой производственной программы завода на ближайшие месяцы станут грузовики с минимальным использованием импортных комплектующих.

Компания будет делать только машины семейства К3 — со старой кабиной образца 1976 года, пережившей несколько модернизаций. Выпуск моделей с современными «мерседесовскими» кабинами К4 и К5 пока «на паузе».

КамАЗ-5490 с лицензионной кабиной К4

Кроме того, вместо турбодизелей Cummins грузовики будут оснащать восьмицилиндровыми моторами КамАЗ-740, а на смену коробкам передач ZF вернутся старые агрегаты собственной разработки. Примечательно, что производство и «Камминсов», и коробок ZF было локализовано на совместных предприятиях в Набережных Челнах.

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В прошлом году КамАЗ в России продал 35 140 грузовиков. Магистральный тягач КамАЗ-5490 с кабинами К4 и К5 разошёлся тиражом 8 213 экземпляров, а самую популярную модель старого семейства, полноприводный КамАЗ-43118, выбрали 7 601 клиентов.

Автоновости,Daimler,
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