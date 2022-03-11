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1 час назад

Цены на бензин в России начали снижаться

Lenta.ruLenta.ruиещё 7

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) увидела предпосылки для снижения розничных цен на бензин в России. Об этом сообщил руководитель службы Максим Шаскольский, передает РБК.

Цены на бензин в России начали снижаться
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он допустил, что бензин может начать дешеветь из-за падения оптовых цен на топливо. Шаскольский подчеркнул, что логистика на данный момент не менялась, а объемы топлива достаточны. Уточняется, что в некоторых регионах России уже начали снижаться цены на заправках. В частности, в начале марта подобная тенденция наблюдалась в Нижегородской области, Сыктывкаре, Салехарде, Иркутской области и в Приморском крае.

Как объяснил вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев, на фоне санкций против российских банков крупные компании сократили экспорт. Кроме того, белорусские НПЗ перенаправили поставки на российский рынок, добавил он.

Отмечается, что с 28 февраля по 5 марта цена бензина АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже упала на 11,6 процентов, а АИ-95 — на 9,6 процентов. В то же время дизельное топливо подешевело примерно на 12 процентов. После этого падение оптовых цен продолжилось.

Ранее 2 марта цена майских фьючерсов на нефть марки Brent превысила 115 долларов за баррель впервые с 23 июня 2014 года. В 23.35 по московскому времени цена майских фьючерсов подскакивала на 9,58 процента, до 115,03 доллара за баррель.

Автоновости,Дмитрий Гусев,ФАС России,Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа,
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