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33 минуты назад

ФАС увидела предпосылки для снижения розничных цен на топливо

Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) видит предпосылки для снижения розничных цен на топливо в России после падения оптовых, заявил глава ведомства Максим Шаскольский.

ФАС увидела предпосылки для снижения розничных цен на топливо
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В настоящее время оптовые цены на топливо снижаются, логистика не менялась, объемы достаточны. Есть предпосылки для снижения и розничных цен», – передает РИА «Новости» слова главы ФАС в ходе выступления в Госдуме.

Также он отметил, что в России сформированы достаточные запасы бензина и дизельного топлива. По данным ЦДУ ТЭК на 7 марта, запасы бензина составляют более 1,9 млн тонн, а дизельного топлива – 3,3 млн.

Биржевые цены на топливо в России резко устремились вниз в последний день февраля. В результате за неделю с 28 февраля по 5 марта цена Аи-92 упала на 11,6%, а Аи-95 – на 9,6%. Дизельное топливо подешевело за этот период примерно на 12%.

Ранее ФАС возбудила дело против «Лукойл-Уралнефтепродукт», дочки «Лукойла» в Пермском крае, из-за роста стоимости бензина в четвертом квартале 2021 года.

ФАС России,Лукойл,Госдума,
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