Tesla повысила цены на электрокары из-за антироссийских санкций

Tesla переписала прайс-листы на две самые доступные модели: Model 3 и Model Y. Причина - антироссийские санкции, оставившие производителя без необходимого сырья.

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Цена на Model 3 в дальнобойной модификации Long Range увеличилась на тысячу долларов и составляет теперь 51 990 долларов. На аналогичную сумму подорожал кроссовер Model Y, за который теперь просят от 59 990 долларов. Таким образом, за последний год Model 3 стала дороже на четыре тысячи, а Model Y - на десять.

Очередное подорожание, вероятно, связано с тем, что Tesla сталкивается с увеличением стоимости никеля, используемого при производстве тяговых батарей для "дальнобойных" версий автомобилей. Цены на никель накануне показали беспрецедентный скачок: цена за тонну выросла в два с половиной раза и составила 100 000 долларов, что даже привело к остановке торгов металлом на Лондонской бирже. Дело в том, что Россия входит в тройку крупнейших поставщиков никеля в мире, но наша страна находится под санкциями и не может осуществлять поставки.