Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+2° в 
USD 120.38EUR 132.96
Войти в почту
1 час назад

Tesla повысила цены на электрокары из-за антироссийских санкций

Российская ГазетаРоссийская Газета

Tesla переписала прайс-листы на две самые доступные модели: Model 3 и Model Y. Причина - антироссийские санкции, оставившие производителя без необходимого сырья.

Tesla повысила цены на электрокары из-за антироссийских санкций
Фото: ReutersReuters

Цена на Model 3 в дальнобойной модификации Long Range увеличилась на тысячу долларов и составляет теперь 51 990 долларов. На аналогичную сумму подорожал кроссовер Model Y, за который теперь просят от 59 990 долларов. Таким образом, за последний год Model 3 стала дороже на четыре тысячи, а Model Y - на десять.

Очередное подорожание, вероятно, связано с тем, что Tesla сталкивается с увеличением стоимости никеля, используемого при производстве тяговых батарей для "дальнобойных" версий автомобилей. Цены на никель накануне показали беспрецедентный скачок: цена за тонну выросла в два с половиной раза и составила 100 000 долларов, что даже привело к остановке торгов металлом на Лондонской бирже. Дело в том, что Россия входит в тройку крупнейших поставщиков никеля в мире, но наша страна находится под санкциями и не может осуществлять поставки.

Можно допустить, что повышение стоимости Tesla не связано с никелем, но косвенным подтверждением озвученной выше версии является тот факт, что прайсы базовых версий моделей Tesla, оснащённых железо-фосфатными аккумуляторами, не изменились.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители