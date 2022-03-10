Люксовый Соболь NN — первые фото и видео

На фестивале скорости «Байкальская миля» показали новую версию перспективной модели «Соболь НН».
Горьковский автозавод официально представил новое поколение «Соболя» осенью прошлого года. Тогда показали грузопассажирский фургон-комби, также в сети появлялись фото полноприводных вариантов и машины с кузовом пикап.
А на Байкале продемонстрировали пассажирский микроавтобус «Соболь НН» в люксовом исполнении — с двухцветной окраской кузова, семиместным салоном и улучшенной отделкой интерьера.
В остальном перспективный микроавтобус не отличается от других версий «Соболя НН». По дизайну и конструкции автомобиль во многом унифицирован с серийной «Газелью НН»: у машины независимая подвеска спереди и мост на рессорах сзади, а под капотом стоит турбодизель Cummins ISF 2.8 в сочетании с новой шестиступенчатой механикой.
Завод планировал запустить серийное производство «Соболя НН» в течение 2022 года. Однако из-за падения курса рубля и проблем с поставками комплектующих сроки начала производства, вероятно, придётся сдвинуть.