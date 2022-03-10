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51 минуту назад

Завод Nissan в Петербурге приостановит производство автомобилей

Вероника Полынина

Петербургский завод Nissan приостановит работу с 14 марта на три недели из-за перебоев с поставками комплектующих, сообщает РИА «Новости».

Nissan приостановит производство автомобилей в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В связи с перебоями поставок комплектующих завод Nissan в Санкт-Петербурге приостанавливает производство с 14 марта на 3 недели. При этом отгрузки новых автомобилей в дилерские центр Nissan продолжаются», - заявили в пресс-службе автоконцерна.

Завод Nissan в Санкт-Петербурге производит автомобили Nissan X-Trail, Nissan Murano и Nissan Qashqai. Производственная мощность предприятия – 100 тысяч машин в год.

В 2021 году в России было продано 51,3 тысячи автомобилей Nissan – за год продажи упали на 9%.

Ранее в Nissan объявили о приостановке экспорта автомобилей в Россию и попросили японских сотрудников концерна покинуть страну.

Завод Nissan в Санкт-Петербурге открылся в июне 2009 года. Объем инвестиций в первую очередь составил 200 млн долларов, в расширение - 167 млн евро. На заводе заняты около 2 тысяч человек.

Автоновости,Nissan Murano,Nissan Qashqai,Nissan X-Trail,Nissan,
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