Что будет с авторынком России

В связи с санкциями российский авторынок может переориентироваться на отечественные, китайские и корейские марки. Они заменят предложения западных производителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Михаил Воскресенский / РИА Новости

Россияне останутся без ведущих европейских брендов, по крайней мере, на какое-то время. Так, на фоне украинского кризиса Audi и BMW приостановили поставки в РФ, пишет Autonews.

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"Сейчас многие компании борются за возможность существования. Логистические цепочки нарушены, а разница курсов валют может нивелировать любую прибыль", — говорит гендиректор BMW Group Россия Ирина Шрамко.

Ferrari также пока не поставляет свои автомобили в Россию, а Ford заморозил производство фургона Transit в Елабуге (Татарстан). Приостановили поставки Mercedes-Benz, Lamborghini, Porsche, Rols-Royce, Jaguar Land Rover. Руководство Volkswagen AG решило временно прекратить выпуск автомобилей Volkswagen и Skoda в России.

Уходят с российского рынка и японские марки. Toyota, Nissan и Honda приостановили поставки, как и западные компании.

В таких условиях "АвтоВАЗ" может рассчитывать на рост спроса. Отечественный производитель уже поднял цены, и, как предсказывают на рынке, скоро российские автомобили подорожают еще не меньше, чем на треть. Правда, у "АвтоВАЗа" существуют проблемы с закупкой комплектующих. Без западных деталей российский производитель может выпускать только классическую Lada Niva, отметил в беседе с агентством РИА Новости генеральный директор "АвтоАссист" Олег Зевакин.

Выгодная ситуация сложилась для корейских и китайских автопроизводителей. Граница с КНР открыта — препятствий для поставок нет, говорит гендиректор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич. Но отказ операторов контейнерных перевозок от доставок в Россию может повлиять и на азиатские компании.

Пока же китайская Chery выполняет поставки в полном объеме, пишет Autonews.

"Мы пересмотрели логистические цепочки, и по запланированному объему пока мы идем по плану", — сказали в российском подразделении компании.

Другой производитель автомобилей из Поднебесной GAC Motor тоже не стал приостанавливать свою деятельность в Российской Федерации. В следующем году компания планируется начать здесь продажи флагманского кроссовера GS8 второго поколения.

Haval также ничего не сообщал об отказе от сотрудничества с Россией. Дилеры проинформировали о наличии всей модельной гаммы этого производителя.

В корейских компаниях Kia и Hyundai о своих планах относительно российского рынка пока не говорят.

Тем временем автоэксперт Игорь Моржаретто считает, что будущее за китайскими авто. Такое мнение он высказал агентству "Прайм". Компании из КНР производят сейчас почти все типы автомобилей, и у них есть высокие шансы прочнее закрепиться в России.

"Корейский автопром пока на ступеньку выше китайского, но высота этой ступени невелика, и само ее наличие объясняется тем, что у корейцев есть большая фора — они начали осваивать российский авторынок на несколько десятилетий раньше", — сказал Моржаретто.