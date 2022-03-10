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2 часа назад

Kia подняла цены на весь модельный ряд

Газета.RuГазета.Ru

В России повысилась стоимость автомобилей Kia, сообщает портал «Автоновости дня» со ссылкой на актуальные прайс-листы корейского бренда. По данным издания, самое небольшое подорожание составляет 200 тыс. руб. или 9,1% от стоимости модели хетчбэка Picanto, а максимальный рост достиг 600 тыс. руб. (17,2%) в случае флагманского седана K900.

Kia подняла цены на весь модельный ряд
Фото: KiaKia

На 250 тыс. руб. выросли в цене универсал и хетчбэк Ceed, седан Cerato, а также паркетника Soul и Seltos. Прибавил 300 тыс. руб. в цене кроссовер Sportage предыдущего поколения, а на 350 тыс. руб. подорожал седан K5. Фастбэк Stinger, кроссовер Sorento, внедорожник Mohave и минивэн Carnival увеличились в стоимости на 500 тыс. руб.

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