Kia подняла цены на весь модельный ряд

В России повысилась стоимость автомобилей Kia , сообщает портал «Автоновости дня» со ссылкой на актуальные прайс-листы корейского бренда. По данным издания, самое небольшое подорожание составляет 200 тыс. руб. или 9,1% от стоимости модели хетчбэка Picanto, а максимальный рост достиг 600 тыс. руб. (17,2%) в случае флагманского седана K900.

На 250 тыс. руб. выросли в цене универсал и хетчбэк Ceed, седан Cerato, а также паркетника Soul и Seltos. Прибавил 300 тыс. руб. в цене кроссовер Sportage предыдущего поколения, а на 350 тыс. руб. подорожал седан K5. Фастбэк Stinger, кроссовер Sorento, внедорожник Mohave и минивэн Carnival увеличились в стоимости на 500 тыс. руб.