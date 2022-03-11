Россиян предупредили о рисках весеннего вождения

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр предупредил россиян о рисках вождения автомобиля весной. Его слова передает радио Sputnik.

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Так, Хайцеэр заявил, что с приходом весны на дорогах появляются водители-«подснежники», которые избегают вождения авто зимой. По его мнению, к ним стоит относиться, как к начинающим водителям — они с большей вероятностью могут создавать аварийные ситуации на дорогах. «"Подснежники" ближе к начинающим водителям, поскольку опыт утрачивается. Распознать их легко по неуверенным маневрам, чрезмерно сдержанной езде, маленькой скорости — это моменты, которых нужно опасаться», — объяснил автоэксперт и рекомендовал соблюдать дистанцию.

Самим «подснежникам» он советует повесить на заднее стекло предупреждающий знак. «Как минимум нужно проездить дней десять, чтобы вернуть былые навыки водителя, чтобы чувствовать себя на дороге уверенно. Людям, которые делают большой перерыв, нужно не сразу врываться в пучину потока, а попробовать покататься по дорогам, где мало машин, чтобы вернуть навык», — рассказал он.