Alpina стала частью BMW

Семья Бовензипенов, владеющая компанией Alpina, выпускающей мощные модификации автомобилей BMW, решила реорганизовать бизнес и продала все права на бренд баварскому концерну — сумма сделки не разглашается. Однако в ближайшие три года ничего принципиально не изменится, пока действует соглашение между BMW и Alpina Burkard Bovensiepen GmbH + Co. KG, подписанное еще в 2020-м: производством автомобилей BMW Alpina будет по-прежнему заниматься семейная фабрика Бовензипенов в городе Бухлоэ.

Фото: © Alpina © Alpina

Компания Alpina, основанная гонщиком и инженером Буркардом Бовензипеном, с 1962 года занимается доводкой автомобилей BMW. С 1983 года марка имеет статус автопроизводителя, а в настоящее время Alpina руководят сыновья Бовензипена — Флориан и Андреас. Как сообщает BMW Blog, братья Бовензипены решили продать все права на бренд Alpina концерну BMW, причем обе стороны договорились не разглашать финансовые детали сделки.

Еще минимум три года, пока действует актуальное соглашение между компаниями Alpina и BMW, заряженные модификации автомобилей баварской марки будут выпускаться на фабрике в немецком Бухлоэ. А позже, с 2026-го, BMW станет полноценным владельцем Alpina.