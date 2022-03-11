Таможня упростила процедуру ввоза личных автомобилей в Россию

Федеральная таможенная служба упростила процедуру временного ввоза автомобилей для личного пользования. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее в ФТС заявили, что таможенные органы перешли на усиленный режим работы, чтобы минимизировать негативные последствия введенных против России санкций. Речь идет о первоочередном порядке оформления товаров первой необходимости - продуктов питания, лекарственных препаратов, вакцин и средств дезинфекции. Кроме того, введен упрощенный порядок совершения контрольных процедур в отношении ввозимой плодоовощной продукции (овощи, фрукты, орехи и продукты их переработки).

По словам первого заместителя руководителя ФТС Руслана Давыдова, сейчас ряд ведомств прорабатывает "решения и нормативную базу по ускорению и упрощению таможенных и других контрольных процедур".

"ФТС России незамедлительно доводит данные нововведения до территориальных таможенных органов для их практической реализации", - добавил Давыдов.