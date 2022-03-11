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3 часа назад

Таможня упростила процедуру ввоза личных автомобилей в Россию

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Федеральная таможенная служба упростила процедуру временного ввоза автомобилей для личного пользования. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС.

Таможня упростила процедуру ввоза личных автомобилей в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в ФТС заявили, что таможенные органы перешли на усиленный режим работы, чтобы минимизировать негативные последствия введенных против России санкций. Речь идет о первоочередном порядке оформления товаров первой необходимости - продуктов питания, лекарственных препаратов, вакцин и средств дезинфекции. Кроме того, введен упрощенный порядок совершения контрольных процедур в отношении ввозимой плодоовощной продукции (овощи, фрукты, орехи и продукты их переработки).

По словам первого заместителя руководителя ФТС Руслана Давыдова, сейчас ряд ведомств прорабатывает "решения и нормативную базу по ускорению и упрощению таможенных и других контрольных процедур".

"ФТС России незамедлительно доводит данные нововведения до территориальных таможенных органов для их практической реализации", - добавил Давыдов.

Режим временного ввоза предусматривает возможность для иностранных граждан ввозить в РФ личный автотранспорт без уплаты налогов и пошлин на срок до одного года. В свою очередь, россияне могут ввозить зарегистрированные за рубежом автомобили на срок, который не должен превышать шесть месяцев.

Автоновости,Руслан Давыдов,ФТС России,
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