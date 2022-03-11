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2 часа назад

Главе АвтоВАЗа показали новую модель Lada

Motor.ruMotor.ruиещё 1

О том, что АвтоВАЗ готовит новую модель на французской платформе CMF-B, стало известно еще в прошлом году. Это будет целое семейство автомобилей B-класса с разными типами кузовов, и первый экземпляр уже готов — на днях его продемонстрировали президенту АвтоВАЗа Николя Мору, сообщает Avtograd News. Согласно планам компании, серийное производство запустят в 2023 году на сборочной линии Kalina, где в настоящее время выпускают актуальную Granta.

Главе АвтоВАЗа показали новую модель Lada
Фото: © Avtograd news / vk.com© Avtograd news / vk.com

Актуальное семейство Granta базируется на собственной платформе, однако в течение ближайших нескольких лет все модели Lada будут переведены на французскую архитектуру CMF-B. При этом Гранту под новую «тележку» решили не адаптировать. Ранее представитель АвтоВАЗа заявил «Мотору», что на смену «бюджетнику» придет «совершенно новое семейство автомобилей B-класса с собственным названием, которое не имеет отношения к актуальной Granta, а новое поколение Lada Granta не планируется вовсе».

Avtograd News в свою очередь публикует фотографию первого собранного экземпляра новинки, который показали Николя Мору. Также в распоряжении сообщества оказалось видео транспортировки окрашенных кузовов с основной площадки АвтоВАЗа в Центр Инжиниринга для сборки тестовых автомобилей. Инсайдеры утверждают, что на данный момент готовы «несколько экземпляров, завезено около 15-20 окрашенных кузовов».

Ранее появилась информация о том, что на АвтоВАЗе «в условиях повышенной секретности» идет установка линии сварки кузова для новой модели, а в производстве пластмассовых деталей отливают и красят комплектующие.

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