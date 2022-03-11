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1 час назад

Российские власти потратят более миллиарда рублей на зарядки для электрокаров

Motor.ruMotor.ruиещё 2

Власти РФ утвердили план по субсидированию расходов на закупку и установку быстрых зарядок для электрокаров на федеральных трассах. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства. Только в нынешнем году на эти цели будет выделено 1,37 миллиарда рублей, а всего программа рассчитана на три года – то есть, до 2025-го. За это время в стране должно появиться 500 мощных зарядных станций.

К 2025 году в РФ построят 500 мощных станций для зарядки электрокаров
Фото: © Motor.ru© Motor.ru

Первыми средства направят в 12 регионов, которые станут «пилотными». В их числе – Ленинградская и Нижегородская области, Крым и Сахалин, а также Татарстан и территории, через которые проходит загруженная трасса М-4 «Дон».

Ближайшая цель – построить 500 зарядок на трассах к 2025 году, а еще через пять лет их число должно разрастись до 29 тысяч. Об этом говорится в Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта.

В требованиях к устройствам указано, что они должны быть достаточно мощными, чтобы заряжать тяговую батарею электромобиля до 80 процентов не более чем за 20-30 минут. Ранее сообщалось, что субсидии предназначаются только для зарядок российского производства мощностью не менее 150 киловатт, а также иметь несколько различных разъемов.

Автоновости,Михаил Мишустин,
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