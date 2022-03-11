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29 минут назад

Данные о дорогах сведут в одну базу

Российская ГазетаРоссийская Газета

В России внедрят информационную систему контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней.

Данные о дорогах сведут в одну базу
Фото: Павел Бедняков/РИА НовостиПавел Бедняков/РИА Новости

Сначала предполагается создать цифровую модель всех автомобильных дорог общего пользования в стране. Благодаря этому автомобилисты смогут получать актуальную информацию о состоянии дорог, финансировании их ремонта, а также об аварийно-опасных участках, ограничениях и прекращении движения. Помимо этого в системе будут содержаться данные об использовании средств Федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов РФ и муниципальных дорожных фондов.

Как ранее отмечал премьер-министр Михаил Мишустин, такая информация будет доступна для всех. Это позволит гражданам и общественным организациям контролировать работу дорожной отрасли, а с помощью обратной связи - напрямую влиять на нее.

Закон также поможет актуализировать сведения об автодорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, а также о частных автомобильных дорогах общего пользования. Новая информационная система контроля заменит действующий сейчас Единый государственный реестр автомобильных дорог (ЕГРАД), который с 1 сентября 2023 г. будет упразднен. ЕГРАД не позволяет поддерживать единую цифровую базу данных, предусмотренную нацпроектом "Безопасные качественные дороги".

Законом также расширяется перечень документов, которые могут оформляться в электронном виде: договор фрахтования, путевой лист, заказ и заявка.

Автоновости,Михаил Мишустин,
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