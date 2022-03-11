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11 марта

Иностранный автобизнес в РФ обеспокоился вероятной национализацией активов

Газета.RuГазета.Ru

Автокомпании, имеющие в России импортеров и производство, дилерскую сеть и товарные остатки, обеспокоены возможностью национализации их собственности. Об этом «Газете.Ru» рассказали несколько источников в представительствах автомобильных концернов.

Иностранный автобизнес обеспокоен вероятной национализацией активов в РФ
Фото: Антон Подгайко/РИА «Новости»Антон Подгайко/РИА «Новости»

Собеседники отмечают, что для них критически важно сейчас донести до российских властей информацию о том, что в большинстве случаев «речь идет не об уходе с рынка, а именно о вынужденной временной остановке для дальнейшего прояснения ситуации», в том числе с курсом национальной валюты.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что кабмин прорабатывает механизм принудительного банкротства и национализации имущества иностранных компаний, уходящих с рынка РФ.

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