Венгерский завод Suzuki приостановил выпуск авто для России и Украины

Третье по величине предприятие Suzuki, которое расположено в Венгрии, приостановило производство автомобилей для российского и украинского рынков, сообщает Reuters. Поставки машин и запчастей тоже временно не осуществляются, о чем «Сузуки Мотор Рус» сообщила еще в начале марта. Автопроизводитель отмечает, что причин несколько — это нарушение логистических цепочек и дефицит полупроводников. Тогда же в компании уточнили, что уже ввезенных в страну машин хватит на 2-3 месяца.

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С конвейера венгерского завода Magyar Suzuki ежегодно сходят более 100 тысяч автомобилей, и 10 процентов от этого объема поставляют в Россию и Украину. В настоящее время предприятию не хватает электронных компонентов, также наблюдается рост цен на электроэнергию, а курс венгерского форинта падает, уточняет агентство. Все эти факторы сказываются на поставках машин, а в дальнейшем могут отразиться и на их розничной стоимости.

Что касается российского представительства Suzuki, то оно работает в штатном режиме: склад дилеров позволяет удовлетворить спрос на ближайшие 2-3 месяца, а запас запчастей «обеспечивает бесперебойную работу по сервисному обслуживанию клиентов».

«Наметившиеся сложности с поставками автомобилей и деталей к ним связаны как с нехваткой полупроводников для обеспечения производства техники Suzuki, так и с организацией логистики, что затронуло многие бренды автомобильной индустрии», — заявил ранее «Мотору» представитель «Сузуки Мотор Рус».