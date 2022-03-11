Новые потери: японским заводам Toyota урежут план на 20 процентов

Toyota Motor урезала производственный план на второй квартал нынешнего года (с апреля по июнь). Речь идет о японских заводах: в апреле объемы сборки просядут на 20 процентов относительно первоначального плана, а далее отставание будет сокращаться. Ожидается, что в мае оно составит 10 процентов, а в июне – пять процентов. Идти на такие меры компанию вынуждает долгоиграющий дефицит комплектующих, а также новые сложности из-за ситуации вокруг Украины.

Несмотря на новые коррективы, внесенные в план, производство останется на «высоком» уровне, ссылается Reuters на представителя компании. По его словам, первоначальный план ранее был исправлен, чтобы компенсировать производственные потери.

Еще в феврале сообщалось, что в текущем финансовом году, который завершится 31 марта, Toyota выпустит 8,5 миллиона автомобилей вместо намеченных изначально девяти миллионов. Компания регулярно останавливала заводы по разным причинам, а в конце февраля японские конвейеры полностью встали – предположительно, из-за кибератаки на одного из поставщиков. Линии простаивали по крайней мере один день, что вылилось в потери порядка 13 тысяч автомобилей.

Снижение объемов производства ослабит нагрузку на поставщиков, которые в ином случае могли бы столкнуться с полным истощением ресурсов, сказал президент Toyota Акио Тойода на встрече с членами профсоюза. Второй квартал года станет периодом «намеренного замедления», добавил он.