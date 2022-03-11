Российское подразделение сервиса такси Gett реорганизуют

Российское подразделение сервиса такси Gett будет реорганизовано, такое решение приняли в глобальном офисе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании.

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В пресс-релизе, выдержки из которого приводит агентство, говорится, что такое решение было принято на фоне оттока корпоративных клиентов из-за геополитической ситуации.

«Многие корпоративные клиенты Gett уходят с российского рынка или приостанавливают деятельность, что существенно влияет на возможность компании реализовывать свою стратегию», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Gett в России рассказали, что детали реорганизации им неизвестны, пока работа продолжается в обычном режиме.