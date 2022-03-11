В России ужесточат санкции за неисправные машины

В МВД РФ разработали законопроект, который предусматривает запрет эксплуатации транспортных средств в случае умышленного отказа их владельцами устранять выявленные неисправности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

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«Законопроектом предлагается при выявлении на дорогах неисправных автомобилей, эксплуатация которых может явно причинить вред третьим лицам, вносить их данные в единую информационную систему», — отметил в пресс-службе МВД России.

При этом в министерстве уточнили, что запрет эксплуатации станет «крайней мерой реагирования в отношении злостных нарушителей, которая будет применяться исключительно в случае игнорирования водителем отведенного ему законом времени на устранение неисправности».