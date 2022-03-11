В России ужесточат санкции за неисправные машины

В МВД РФ разработали законопроект, который предусматривает запрет эксплуатации транспортных средств в случае умышленного отказа их владельцами устранять выявленные неисправности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.
«Законопроектом предлагается при выявлении на дорогах неисправных автомобилей, эксплуатация которых может явно причинить вред третьим лицам, вносить их данные в единую информационную систему», — отметил в пресс-службе МВД России.
При этом в министерстве уточнили, что запрет эксплуатации станет «крайней мерой реагирования в отношении злостных нарушителей, которая будет применяться исключительно в случае игнорирования водителем отведенного ему законом времени на устранение неисправности».
Их перечень детально отработают с профессиональным сообществом и общественностью, исходя из степени реальной угрозы и здоровью участников дорожного движения, и утвердят соответствующим актом правительства РФ, добавили в пресс-службе МВД России. В ведомстве считают, что данная мера позволят улучшить ситуацию на дорогах, сделав движение по ним максимально безопасным для всех участников и сократив количество человеческих жертв.