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3 часа назад

Эксперт поделился, на сколько подешевеет бензин в России

Вечерняя МоскваВечерняя Москваиещё 7

Максимальное снижение розничной стоимости бензина в России может составлять 3-4 рубля за литр. Однако снижение не будет долгим, а вскоре — вновь будет расти. Об этом рассказал первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

Бензин начал дешеветь в России
Фото: pixabay.compixabay.com

Так, в конце февраля на бирже цены на российское топливо устремились вниз. В результате за прошедшее время бензин там подешевел почти на четверть.

— Снижение цен на бензин продиктовано событиями на международной арене, но при этом сдерживающим фактором их падения, а также и фактором будущего роста будет недавний рост ключевой ставки Центробанка РФ до 20 процентов, — поделился Сигал, передает РИА Новости.

Также он считает, что понижение в какой-то момент вернётся откатом роста, поскольку законтрактованные мартовские оптовые закупки топлива на АЗС сменятся апрельскими, а они будут дороже из-за масштабного повышения ключевой ставки.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин оценил ситуацию на мировых топливных рынках. Стоимость нефти, газа, угля, металлов может продолжить рост в ближайшее время.

Также Британско-нидерландская компания Shell перестала участвовать во всех нефтегазовых проектах в России и объявила о закрытии всех своих АЗС на территории страны.

Автоновости,Сергей Пикин,Павел Сигал,Банк России,Shell,
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