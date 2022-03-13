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3 часа назад

В США разрешили машины без водителей

Lenta.ruLenta.ru

В США отменили требование человеческого контроля для беспилотных автомобилей. Об этом сообщает Reuters.

В США разрешили машины без водителей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA) опубликовало новые правила производства автомобилей с автономным управлением. Теперь производителям машин разрешено выпускать транспорт, который не имеет сиденья водителя, рулевого колеса и прочих элементов контроля, если авто оснащено системами автономного управления.

«Для транспортных средств, предназначенных исключительно для управления автоматизированной системой вождения (Automated Driving System, ADS), наличие ручных систем управления не обязательно», — отметили в ведомстве. Новые правила, утвержденные ведомством, были предложены в марте 2020 года. В документе уточняется, что автоматизированные транспортные средства должны обеспечивать такой же уровень безопасности пассажиров, как и автомобили, управляемые человеком.

В обновленных правилах также говорится, что дети не должны занимать место в беспилотном автомобиле, которое традиционно считается водительским. Это связано с тем, что на конкретном сиденье ребенок может не получить должного уровня защиты во время ДТП. В этом случае беспилотник должен сразу же прекратить движение.

В конце января в США водителю Tesla, который во время движения на автопилоте спровоцировал смертельное ДТП, предъявили обвинение. Отмечается, что это первый подобный случай в судебной практике.

Автоновости,Tesla,
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