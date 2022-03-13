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1 час назад

Эксперты спрогнозировали рост угонов автомобилей в России

Елена Прошина

В России может вырасти количество угонов с целью разбора автомобилей на запчасти. Негативная тенденция будет связана с запретом импортных поставок и приведет к подорожанию каско. Так считает ряд экспертов страхового рынка, сообщает РИА «Новости».

Россиян предупредили о росте угонов автомобилей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы ожидаем рост угонов автомобилей с целью их разбора на запчасти», - сказал представитель компании «Абсолют Страхование» Михаил Черных.

Он не исключил, что активизируются мошенники, которые будут инсценировать ДТП, чтобы получить от страховых компаний денежные возмещения.

Названы самые угоняемые авто в России

В «АльфаСтраховании» пока не заметили роста угонов. Однако там считают, что при дефиците запчастей возникает потенциальная «опасность увеличения количества попыток мошенничества и угонов автомобилей».

С этим согласна и представитель «Росгосстраха» Ольга Асташкина.

По ее мнению, проблемы с поставками в Россию автомобилей и запчастей негативно отразятся на рынке.

«С учетом текущей ситуации включение риска "хищение" в страховой полис актуально как никогда», - заявила она.

Эксперты рынка страхования говорят, что стоимость на некоторые модели, особенно в секторе эконом-класса, растет стремительно - в 1,5-2 раза. Некоторые ремонтные сервисы пытаются увеличить расценки на ремонт автомобилей до 50%. Страховщики ведут с ними переговоры о возможности более плавного реагирования на изменения курса. Повышение стоимости ремонта повлечет за собой рост стоимости полисов автострахования.

Ранее эксперты рассказали, как санкции и падение курса рубля отразятся на каршеринге.

Автоновости,Михаил Черных,Абсолют Страхование,Росгосстрах,Альфастрахование,
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