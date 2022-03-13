Россиян предупредили о росте угонов автомобилей

В России может вырасти количество угонов с целью разбора автомобилей на запчасти. Негативная тенденция будет связана с запретом импортных поставок и приведет к подорожанию каско. Так считает ряд экспертов страхового рынка, сообщает РИА «Новости».

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«Мы ожидаем рост угонов автомобилей с целью их разбора на запчасти», - сказал представитель компании «Абсолют Страхование» Михаил Черных.

Он не исключил, что активизируются мошенники, которые будут инсценировать ДТП, чтобы получить от страховых компаний денежные возмещения.

В «АльфаСтраховании» пока не заметили роста угонов. Однако там считают, что при дефиците запчастей возникает потенциальная «опасность увеличения количества попыток мошенничества и угонов автомобилей».

С этим согласна и представитель «Росгосстраха» Ольга Асташкина.

По ее мнению, проблемы с поставками в Россию автомобилей и запчастей негативно отразятся на рынке.

«С учетом текущей ситуации включение риска "хищение" в страховой полис актуально как никогда», - заявила она.

Эксперты рынка страхования говорят, что стоимость на некоторые модели, особенно в секторе эконом-класса, растет стремительно - в 1,5-2 раза. Некоторые ремонтные сервисы пытаются увеличить расценки на ремонт автомобилей до 50%. Страховщики ведут с ними переговоры о возможности более плавного реагирования на изменения курса. Повышение стоимости ремонта повлечет за собой рост стоимости полисов автострахования.