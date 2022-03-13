Россиянам назвали новых поставщиков машин

Рынок автомобилей в России изменится из-за приостановки поставок от западных компаний-производителей, однако им на замену придут китайские. Об этом заявили директор по развитию и корпоративному управлению компании «Нижегородец» Алексей Макаров и шеф-редактор радио «Автодор» Игорь Моржаретто.