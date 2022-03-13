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49 минут назад

Автоэксперты рассказали о новых поставщиках машин в Россию

Ura.RuUra.Ruиещё 1

Рынок автомобилей в России изменится из-за приостановки поставок от западных компаний-производителей, однако им на замену придут китайские. Об этом заявили директор по развитию и корпоративному управлению компании «Нижегородец» Алексей Макаров и шеф-редактор радио «Автодор» Игорь Моржаретто.

Россиянам назвали новых поставщиков машин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Освободившуюся нишу иностранных автомобильных марок, безусловно, с удовольствием займут китайские бренды, которые уже стоят в очереди с желанием зайти на российский рынок», — сказал Макаров, его слова приводит «Ридус».

С ним согласился и другой эксперт, добавив еще одну страну, из которой россияне смогут получать автомобили.

«Вполне возможно, что наряду с китайскими производителями могут появиться и компании из Индии — у них есть для этого резервы», — предположил Моржаретто.

Россиян предупредили о росте угонов автомобилей

Ранее Россия начала специальную операцию на Украине по денацификации и демилитаризации. Президент России Владимир Путин уточнил, что в планы не входит оккупация территории, военные РФ будут лишь уничтожать военные объекты, защищая мирных жителей от натиска националистов. Несмотря на это, Запад ввел несколько пакетов санкции. Помимо прочего многие иностранные бренды приостановили работу на территории России. Среди автомобильных марок временно ушли с рынка BMW, Mercedes, Audi, Rolls-Royce. На такой же шаг пошли марки Audi, Skoda, Volkswagen, Bentley, Lamborghini, Ducati, Jaguar и Land Rover.

Автоновости,Rover,Land Rover,Bentley,Lamborghini,Jaguar,Rolls-Royce,Skoda,BMW,Audi,Volkswagen,Алексей Макаров,Владимир Путин,Игорь Моржаретто,Автодор,
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