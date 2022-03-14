Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
-1° в 
USD 116.75EUR 128.95
Войти в почту
1 час назад

Geely не удалось избежать длительного простоя

Motor.ruMotor.ruиещё 1

Пресс-служба предприятия подтвердила порталу Av.by, что завод «БелДжи» будет простаивать с 16 марта по 1 апреля из-за нарушения логистических связей и перебоев в поставках материалов и комплектующих из Китая. Подчёркивается, что временная пауза не скажется на продажах и обслуживании автомобилей Geely в Республике Беларусь, а сотрудников постараются отправить в оплачиваемые отпуска.

Белорусско-китайский завод «БелДжи» остановят в середине марта
Фото: © Geely© Geely

На «БелДжи» уточнили, что администрация завода и некоторые другие специалисты продолжат работать в обычном режиме, а в дилерских центрах Geely в Белоруссии достаточно автомобилей для реализации. Запчасти отгружаются штатно.

Как задержка скажется на российских продажах Geely прогнозировать сложно. В начале марта китайская марка выпустила заявление, в котором подтвердила, что продолжит вести бизнес в России. Тогда же предполагалось, что новые рекомендуемые розничные цены на автомобили Geely раскроют в течение недели, но прайс-листы недоступны до сих пор.

На заводе «БелДжи» под Борисовом уже выпускают кроссоверы Atlas Pro, Coolray и Tugella, а во второй половине года в Беларуси планируют локализовать флагманский кроссовер Monjaro и бюджетный седан Emgrand. Впрочем, в Россию из соседней страны пока поставляют только Geely Atlas Pro и Coolray.

Автоновости,Geely Atlas,Geely,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители