Белорусско-китайский завод «БелДжи» остановят в середине марта

Пресс-служба предприятия подтвердила порталу Av.by, что завод «БелДжи» будет простаивать с 16 марта по 1 апреля из-за нарушения логистических связей и перебоев в поставках материалов и комплектующих из Китая. Подчёркивается, что временная пауза не скажется на продажах и обслуживании автомобилей Geely в Республике Беларусь, а сотрудников постараются отправить в оплачиваемые отпуска.

Фото: © Geely © Geely

На «БелДжи» уточнили, что администрация завода и некоторые другие специалисты продолжат работать в обычном режиме, а в дилерских центрах Geely в Белоруссии достаточно автомобилей для реализации. Запчасти отгружаются штатно.

Как задержка скажется на российских продажах Geely прогнозировать сложно. В начале марта китайская марка выпустила заявление, в котором подтвердила, что продолжит вести бизнес в России. Тогда же предполагалось, что новые рекомендуемые розничные цены на автомобили Geely раскроют в течение недели, но прайс-листы недоступны до сих пор.