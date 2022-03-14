Toyota стала глобальным лидером на мировом авторынке

В прошлом году концерн Toyota сохранил за собой звание лидера мирового автопрома, реализовав на глобальном авторынке более 10,5 млн автомобилей (+10% к 2021 году). Японский автопроизводитель сумел при этом увеличить отрыв от своих ближайших конкурентов, концерна Volkswagen и альянса Renault-Nissan.

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По данным аналитиков компании Inovev, немецкий автогигант показал второй результат продаж — 8,9 млн машин, а третим стал Renault-Nissan-Mitsubishi — альянс продал во всем мире 7,7 млн авто за прошедший год.

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Наибольший рост Toyota показала на рынке США, где компания реализовала 2,33 млн машин или 22% от всех своих глобальных продаж. Примечательно, что на американском авторынке Toyota обогнала по продажам даже концерн General Motors, который переместился на 6-е место в мировом рейтинге автопроизводителей в 2021 году. В Японии продажи Toyota составили 2,06 млн машин, а в Китае — 1,66 млн автомобилей. На авторынке ЕС японский автопроизводитель продал за год 996 тыс. машин. Под маркой Toyota во всем мире было продано 8,855 млн машин, под маркой Lexus — 760 тыс. авто, под маркой Daihatsu — 725 тыс. автомобилей, а под маркой Hino — 115,2 тыс. ед. техники.

По данным Inovev, продажи у концерна Volkswagen упали на 4,5% за 2021 год и составили 8,882 млн автомобилей, что стало самым низким показателем реализации за последние 10 лет. Европейские продажи заняли 40% в объеме всех проданных в прошлом году машин концерна Volkswagen. На европейском рынке немецкий автогигант сократил продажи на 2,7%. Китай занимает 37% в продажах концерна, показатели реализации упали здесь на 14% за отчетный год. На доля США пришлось только 7% продаж Volkswagen, а на другие рынки — 16%. В внутри концерна марка SEAT показал прирост на 10%, а Porsche — на 11%, а продажи автомобилей Volkswagen и Skoda упали на 8% и 112,6% соответственно.

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, который выходил на первое место в 2018 году, сумел в 2021 году стабилизировать свои продажи в 2021 году и реализовал 7,7 млн машин на мировом рынке, что лишь на 1% ниже предыдущего результата. При этом в отчетный период продажи Renault упали на 4,5% и составили 2,7 млн машин. Nissan продал 4,06 млн авто, на 1% выше, чем в 2020 году. Mitsubishi в тот же период показал 12-процентный прирост в годовом сравнении до 920 тыс. авто. Главный рынок сбыта для альянса — Европа, именно на этот рынок приходится почти 25% проданных автомобилей Renault-Nissan-Mitsubishi (1,92 млн ед. в 2021 году). В Китае продается 15% от всего объема реализованных машин (или около 1,19 млн авто), а в США и Японии — 13% и 7% соответственно (980 и 530 тыс. авто).

Концерн Hyundai-Kia показал по итогам 2021 года 4-й результат на мировом авторынке и реализовал 6,7 млн авто, улучшив результат 2020 года на 5%. За отчетный год Hyundai реализовал 3,7 млн машин, улучшив прошлогодний результат продаж на 4%, а Kia продала 2,78 машин, на премиальную марку Genesis пришлось около 200 тыс. реализованных машин. Аналитики отмечают, что для Hyundai-Kia главным рынком сбыта остается авторынок США, где корейцы продали 1,49 млн авто (почти 22% от всех продаж). При этом на родном южнокорейском авторынке компания реализовала 1,04 млн машин за год (16-процентная доля в продажах). Европейские продажи Hyundai-Kia за тот же период составили 1,02 млн ед. авто, а китайские — 525 тыс. машин.

Добавим, что в России за январь-февраль 2022 года, как ранее сообщал «Автостат Инфо» со ссылкой на данные АЕБ, было продано 206 011 новых легковых авто и LCV. Это на 4,3% меньше, чем годом ранее — 215 294 ед.