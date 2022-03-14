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50 минут назад

ОСАГО снова подорожает

Елена Прошина

Банк России получил возможность менять тарифный коридор по Осаго чаще одного раза в год. Эта мера должна помочь регулятору и страховщикам оперативно адаптироваться к изменчивым экономическим условиям. Об этом сообщает портал «Известия».

ОСАГО снова подорожает
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в законе об ОСАГО, срок действия минимальных и максимальных значений ставок страховых тарифов, установленных Банком России, а также коэффициентов страховых тарифов не может быть менее одного года. Однако теперь это положение «не подлежит применению» до конца 2022 года. Госдума РФ и Совет Федерации одобрил это нововведение 4 марта, президент России Владимир Путин подписал документ 8 марта.

Как отметил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, такое положение дел было неизбежно. По его словам, данная мера необходима, так как в противном случае страховщики не смогут «выжить» в условиях гипертрофированной инфляции и изменения курса валют. Эксперт подчеркнул, что российская автомобильная отрасль в целом зависима от иностранной валюты. Он также не исключает возможности продления этой меры и в следующем году.

Хайцеэр уточнил, что ОСАГО подорожает не менее, чем на 30%. Страховые компании подтверждают его опасения, по их данным некоторые позиции по ОСАГО уже выросли на 50%.

Автоновости,Владимир Путин,Банк России,Совет Федерации,Госдума,
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