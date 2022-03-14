Россияне вспомнили автобусы и трамваи из своего детства

Россиянин поделился своей картиной с изображением столичного транспорта прошлых лет в Facebook -группе «Москва моя». Глядя на изображение, пользователи сети вспомнили автобусы и трамваи их своего детства.

На картине можно увидеть красно-белые троллейбус и трамвай, а также желтый автобус времен СССР. Многие фолловеры интернет-сообщества отметили: изображение выполнено настолько четко, что похоже на фото. Один из участников дискуссии обратил внимание собеседников на то, что сфотографировать подобное вряд ли было когда-то возможным.