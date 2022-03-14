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1 час назад

Россияне вспомнили автобусы и трамваи из своего детства

МослентаМослента

Россиянин поделился своей картиной с изображением столичного транспорта прошлых лет в Facebook-группе «Москва моя». Глядя на изображение, пользователи сети вспомнили автобусы и трамваи их своего детства.

Россияне вспомнили автобусы и трамваи из своего детства
Фото: ТАССТАСС

«"Проспект Мира". 2022 год. Бумага, акварель. 38х61», — подписал свой пост автор.

На картине можно увидеть красно-белые троллейбус и трамвай, а также желтый автобус времен СССР. Многие фолловеры интернет-сообщества отметили: изображение выполнено настолько четко, что похоже на фото. Один из участников дискуссии обратил внимание собеседников на то, что сфотографировать подобное вряд ли было когда-то возможным.

«Тут автобус и троллейбус из второй половины 80-х, а трамвай — из 70-х, в крайнем случае — начала 80-х годов», — написал он.

«Как чудесно! Автобус и трамвай из моего детства. Красиво и нежно. Спасибо за воспоминания!» — поблагодарила автора россиянка.

Ранее россияне вспомнили о любимых маршрутах московских троллейбусов.

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