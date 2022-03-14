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1 час назад

8‑балльные пробки прогнозируются на столичных дорогах вечером

РИАМОРИАМО

Загруженность дорог Москвы утром в понедельник оценивается в 3 балла из 10 возможных, к вечеру ситуация может ухудшиться до 8 баллов, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Москва встанет в 8‑балльных пробках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ожидается, что в вечерний час пик движение будет затруднено на центральных улицах города, Садовом кольце, Третьем транспортном кольце и на ряде участков МКАД.

Строительные работы могут стать причиной образования заторов на 85 и 90 км МКАД, проспекте Мира, Волгоградском проспекте, Лужнецкой и Рижской эстакадах. Также водителей просят учитывать мелкие ДТП. В час пик горожанам рекомендуют пользоваться метрополитеном, а также наземным общественным транспортом и такси.

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