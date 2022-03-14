Москва встанет в 8‑балльных пробках

Загруженность дорог Москвы утром в понедельник оценивается в 3 балла из 10 возможных, к вечеру ситуация может ухудшиться до 8 баллов, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Ожидается, что в вечерний час пик движение будет затруднено на центральных улицах города, Садовом кольце, Третьем транспортном кольце и на ряде участков МКАД.
Строительные работы могут стать причиной образования заторов на 85 и 90 км МКАД, проспекте Мира, Волгоградском проспекте, Лужнецкой и Рижской эстакадах. Также водителей просят учитывать мелкие ДТП. В час пик горожанам рекомендуют пользоваться метрополитеном, а также наземным общественным транспортом и такси.