Американский импортер вернет деньги покупателям УАЗ «Патриот»

Американская компания Bremach, которая занималась поставкой автомобилей УАЗ «Пикап» и УАЗ «Патриот» в США, вернет клиентам деньги. Компания вернет клиентам 100 долларов, которые были внесены в качестве депозита. Компания Bremach заявила, что прием заказов останавливается до дальнейшего уведомления, но пока перспективы поставок внедорожников УАЗ в США весьма туманны. Общую сумму, которую Bremach вернет клиентам, не называют. Однако известно, что на ноябрь 2021 года было принять предзаказов на 3,8 млн долларов.