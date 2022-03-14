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2 часа назад

Американский импортер внедорожников УАЗ вернет деньги покупателям УАЗ «Патриот»

Южный автомобильЮжный автомобиль

Американская компания Bremach, которая занималась поставкой автомобилей УАЗ «Пикап» и УАЗ «Патриот» в США, вернет клиентам деньги. Компания вернет клиентам 100 долларов, которые были внесены в качестве депозита. Компания Bremach заявила, что прием заказов останавливается до дальнейшего уведомления, но пока перспективы поставок внедорожников УАЗ в США весьма туманны. Общую сумму, которую Bremach вернет клиентам, не называют. Однако известно, что на ноябрь 2021 года было принять предзаказов на 3,8 млн долларов.

Американский импортер вернет деньги покупателям УАЗ «Патриот»
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль

В США УАЗ «Патриот» должен был продаваться под названием Bremach 4x4 по цене 26 405 долларов. Американским клиентам хотели предложить внедорожники в богатой комплектации и только с автоматической коробкой передач. На автомобиль обещали давать гарантию 5 лет или 100 000 километров пробега.

Автоновости,УАЗ,
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