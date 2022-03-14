Американский импортер вернет деньги покупателям УАЗ «Патриот»

Американская компания Bremach, которая занималась поставкой автомобилей УАЗ «Пикап» и УАЗ «Патриот» в США, вернет клиентам деньги. Компания вернет клиентам 100 долларов, которые были внесены в качестве депозита. Компания Bremach заявила, что прием заказов останавливается до дальнейшего уведомления, но пока перспективы поставок внедорожников УАЗ в США весьма туманны. Общую сумму, которую Bremach вернет клиентам, не называют. Однако известно, что на ноябрь 2021 года было принять предзаказов на 3,8 млн долларов.
В США УАЗ «Патриот» должен был продаваться под названием Bremach 4x4 по цене 26 405 долларов. Американским клиентам хотели предложить внедорожники в богатой комплектации и только с автоматической коробкой передач. На автомобиль обещали давать гарантию 5 лет или 100 000 километров пробега.