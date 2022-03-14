Деталей для сборки Kia и Hyundai в России хватит на три месяца

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал в своем Telegram-канале о ситуации со сборкой автомобилей Kia и Hyundai на заводе «Автотор». По его словам, выпуск машин продолжается — уже ввезенных комплектующих хватит на три месяца, при этом обе южнокорейские компании продолжают поставлять детали в страну, «часть из них находится в пути». До недавнего времени «Автотор» также производил пять моделей BMW, однако баварская марка приостановила выпуск машин и импорт в Россию.

Фото: Сборка Kia Sportage на «Автоторе»© Kia Сборка Kia Sportage на «Автоторе»© Kia

Калининградский завод выпускает Hyundai Elantra, Sonata, Tucson, Santa Fe и Palisade, модели Genesis G70, G80, G90 и GV80, а также Kia Seltos, Ceed, Picanto, K5, Cerato, Stinger, Soul, Sportage нового поколения (сборка началась 21 февраля 2022 года), Sorento, Carnival и Mohave. До начала марта там же производили BMW X5, X6, X7 и седаны 5 серии — их выпуск заморозили из-за нарушения логистических цепочек и резких скачков курса валют.

Ранее стало известно, что автомобили и потребительские товары из Южной Кореи, в том числе смартфоны и бытовая техника, не подпадут под действие санкций, введенный США против России. Так что Hyundai и Kia продолжат поставлять детали для производства автомобилей на российские заводы. В настоящее время, помимо предприятия в Калининграде, Hyundai и Kia выпускают модели Creta, Solaris и Rio на мощностях петербургского завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус».

Кроме того, в конце 2020 года Hyundai приобрела бывший завод General Motors в Санкт-Петербурге, на который в 2023 году планировалось перенести сборку моделей Kia Sportage, Hyundai Tucson и Palisade.