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1 час назад

МВД хочет изымать СТС у владельцев неисправных автомобилей

Газета.RuГазета.Ruиещё 2

МВД подготовило проект закона, который позволит на месте инспекторам ГИБДД изымать у автомобилистов свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС), если ранее сотрудники ДПС выявили на этой машине неисправность. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на текст документа.

МВД хочет изымать СТС у владельцев неисправных автомобилей
Фото: Алина Распопова/«Газета.Ru»Алина Распопова/«Газета.Ru»

Законопроект предполагает, что при обнаружении опасной неисправности автомобиля гаишники сделают соответствующую пометку в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра (ЕАИСТО). Далее собственнику автомобиля дается семидневный срок на устранение этой проблемы, но не в любом техцентре, а исключительно в специализированном техсервисе, который после проделанных работ внесет пометку в ЕАИСТО.

Такие станции в большинстве случаев работают с системой государственного техосмотра. Если же не посетить такой техцентр, то следующая остановка гаишником водителя некондиционного автомобиля закончится лишением СТС.

В пояснение своей инициативы МВД приводит данные, согласно которым на дорогах страны ежегодно выявляется около 3 млн правонарушений, связанных с техническими неисправностями автомобилей. В числе наиболее значимых полицейские называют неисправность световых приборов, тормозной системы, рулевого управления и злоупотребление тонировкой стекол.

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