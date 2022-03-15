МВД хочет изымать СТС у владельцев неисправных автомобилей

МВД подготовило проект закона, который позволит на месте инспекторам ГИБДД изымать у автомобилистов свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС), если ранее сотрудники ДПС выявили на этой машине неисправность. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на текст документа.
Законопроект предполагает, что при обнаружении опасной неисправности автомобиля гаишники сделают соответствующую пометку в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра (ЕАИСТО). Далее собственнику автомобиля дается семидневный срок на устранение этой проблемы, но не в любом техцентре, а исключительно в специализированном техсервисе, который после проделанных работ внесет пометку в ЕАИСТО.
Такие станции в большинстве случаев работают с системой государственного техосмотра. Если же не посетить такой техцентр, то следующая остановка гаишником водителя некондиционного автомобиля закончится лишением СТС.
В пояснение своей инициативы МВД приводит данные, согласно которым на дорогах страны ежегодно выявляется около 3 млн правонарушений, связанных с техническими неисправностями автомобилей. В числе наиболее значимых полицейские называют неисправность световых приборов, тормозной системы, рулевого управления и злоупотребление тонировкой стекол.