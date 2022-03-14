Назван срок отказа Citroen от бензиновых моторов в Европе

Появилась информация о планах по электрификации европейской модельной линейки Citroen. В ближайшие годы французская марка представит ряд электромобилей, как пассажирских так и коммерческих, а через восемь лет, к 2030 году, компания откажется от выпуска машин с двигателями внутреннего сгорания. Как уточняет издание L'argus, речь идет только о Европе, на других же рынках Citroen продолжит продавать бензиновые и дизельные автомобили.

Фото: © Citroen © Citroen

Первый на очереди — полностью электрический Citroen C3, дебют которого намечен на 2023 год. Следом в продажу в Европе поступит e-C3 Aircross, а в 2025 году дебютирует батарейный e-C5 Aircross. Параллельно будет вестись разработка экологически чистых коммерческих автомобилей, в которую входят в том числе уже представленные e-Berlingo, e-Jumpy и e-Jumper.

Между тем в Китае и на рынках развивающихся стран, к которым относится и Россия, французская компания продолжит продавать автомобили с двигателями внутреннего сгорания. На сегодняшний день Citroen представлен на нашем рынке седаном C4 (производится на мощностях завода «ПСМА Рус» в Калужской области), кроссоверами C3 Aircross и C5 Aircross, а также коммерческими Berlingo и SpaceTourer.