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22 минуты назад

Московский завод Renault может уйти в простой до 1 апреля 2022 года

Южный автомобильЮжный автомобиль

Московский завод Renault не будет выпускать автомобили еще неделю. Срок простоя продлен до 21 марта 2022 года. Об этом сообщил паблик Avtograd news в VK. Однако после этой даты есть вероятность, что простой производства продлят до 1 апреля 2022 года. Дальнейшая работа завода будет зависеть от оперативности восстановления логистических цепочек.

Московский завод Renault может уйти в простой до 1 апреля
Фото: mos.rumos.ru

Московский завод Renault по полному технологическому циклу выпускает кроссоверы Renault Arkana, Renault Duster, Renault Kaptur, а также Nissan Terrano.

Как ранее сообщал «Южный автомобиль», компания Renault не планирует покидать российский рынок.

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