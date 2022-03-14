Московский завод Renault может уйти в простой до 1 апреля

Московский завод Renault не будет выпускать автомобили еще неделю. Срок простоя продлен до 21 марта 2022 года. Об этом сообщил паблик Avtograd news в VK. Однако после этой даты есть вероятность, что простой производства продлят до 1 апреля 2022 года. Дальнейшая работа завода будет зависеть от оперативности восстановления логистических цепочек.