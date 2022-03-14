Японский Bridgestone приостановит производство шин в Ульяновске

Японский концерн Bridgestone заканчивает работу 18 марта из-за перебоев в цепочке поставок и логистических проблем.

Фото: Алексей Майшев/РИА «Новости» Алексей Майшев/РИА «Новости»

«Продолжающийся кризис на Украине затронул многих людей и различные сферы бизнеса. Компания сталкивается с серьёзными трудностями, включая волатильность валют и невозможность обеспечить стабильное производство в России», — передаёт сообщение Bridgestone «Интерфакс».

В пресс-релизе уточняется, что концерн продолжит поддерживать персонал во всех подразделениях и будет выплачивать сотрудникам заработную плату.