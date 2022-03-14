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1 час назад

Японский Bridgestone приостановит производство шин в Ульяновске

Говорит МоскваГоворит Москваиещё 1

Японский концерн Bridgestone заканчивает работу 18 марта из-за перебоев в цепочке поставок и логистических проблем.

Японский Bridgestone приостановит производство шин в Ульяновске
Фото: Алексей Майшев/РИА «Новости»Алексей Майшев/РИА «Новости»

«Продолжающийся кризис на Украине затронул многих людей и различные сферы бизнеса. Компания сталкивается с серьёзными трудностями, включая волатильность валют и невозможность обеспечить стабильное производство в России», — передаёт сообщение Bridgestone «Интерфакс».

В пресс-релизе уточняется, что концерн продолжит поддерживать персонал во всех подразделениях и будет выплачивать сотрудникам заработную плату.

Крупнейший в мире производитель шин с представительствами в 40 странах открылся в Ульяновске в мае 2017 года. Bridgestone инвестировал в свой бизнес в России 12,5 миллиарда рублей.

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