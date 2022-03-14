Японский Bridgestone приостановит производство шин в Ульяновске

Японский концерн Bridgestone заканчивает работу 18 марта из-за перебоев в цепочке поставок и логистических проблем.
«Продолжающийся кризис на Украине затронул многих людей и различные сферы бизнеса. Компания сталкивается с серьёзными трудностями, включая волатильность валют и невозможность обеспечить стабильное производство в России», — передаёт сообщение Bridgestone «Интерфакс».
В пресс-релизе уточняется, что концерн продолжит поддерживать персонал во всех подразделениях и будет выплачивать сотрудникам заработную плату.
Крупнейший в мире производитель шин с представительствами в 40 странах открылся в Ульяновске в мае 2017 года. Bridgestone инвестировал в свой бизнес в России 12,5 миллиарда рублей.