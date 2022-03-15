Michelin приостанавливает производство шин в России

Французский производитель шин Michelin приостанавливает производственную деятельность в России, а также экспорт в РФ. Об этом говорится в опубликованном во вторник пресс-релизе компании.
"Michelin приостанавливает свою производственную деятельность в России, а также экспорт в РФ", - говорится в пресс-релизе компании.
Производитель шин также заявил, что продолжит адаптировать свои решения в соответствии с развитием политико-экономической ситуации.
По данным компании, на ее заводе в Давыдово производят шины для легковых автомобилей и грузовиков, продукция предназначена в основном для местного рынка. На заводе работают около 750 человек.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. После этого многие крупные зарубежные компании заявили, что ограничивают свою деятельность в России.