Michelin приостанавливает производство шин в России

Французский производитель шин Michelin приостанавливает производственную деятельность в России, а также экспорт в РФ. Об этом говорится в опубликованном во вторник пресс-релизе компании.

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"Michelin приостанавливает свою производственную деятельность в России, а также экспорт в РФ", - говорится в пресс-релизе компании.

Производитель шин также заявил, что продолжит адаптировать свои решения в соответствии с развитием политико-экономической ситуации.

По данным компании, на ее заводе в Давыдово производят шины для легковых автомобилей и грузовиков, продукция предназначена в основном для местного рынка. На заводе работают около 750 человек.