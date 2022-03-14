Mercedes-Benz оценил свои активы в РФ в €2,2 млрд в случае национализации

Стоимость активов Mercedes-Benz Group в Российской Федерации составляет 2,2 млрд евро. Такую оценку немецкий автоконцерн привел в пятницу в своем годовом отчете, сообщает агентство Bloomberg.

Фото: Mercedes-Benz Mercedes-Benz

Mercedes-Benz отмечает, что эти средства находятся под угрозой, поскольку Россия взвешивает вероятные сценарии национализации имущества иностранных компаний, заявивших об уходе с рынка или приостановке деятельности.

Mercedes-Benz входит в список известных автомобильных корпораций, которые временно прекратили бизнес в России, включая BMW, Toyota, Stellantis, Hyundai, Volkswagen Group, Suzuki, Mazda, Ford, GM и прочие. В число наиболее значимых активов штутгартского автопроизводителя входит сборочный завод в Солнечногорском районе Подмосковья, который начал работу в 2019 году.

На предприятии работает более 1 тыс. человек, выпускаются седаны E-class и кроссоверы GLC, GLE и GLS. Мощность завода составляет 20 тыс. автомобилей в год. В начале марта Mercedes-Benz заявил, что приостановил производство на заводе. По оценкам Bloomberg Intelligence, на Россию приходится 2% процента продаж Mercedes-Benz.