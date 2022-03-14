Renault не хочет покидать Россию

Renault Group ищет пути остаться в России, и компании есть что терять: развитая дилерская сеть, локализованное производство на нескольких заводах и контрольный пакет акций АвтоВАЗа.

Фото: Пресс-служба Renault Пресс-служба Renault

Компания стремится избежать ситуации, при которой будет возможна национализация российского бизнеса компании, пишет Automotive News со ссылкой на анонимные источники.

Основной страх в свете заявления властей России о возможной национализации бизнеса компаний, которые ушли с рынка страны, - потерять АвтоВАЗ. Например, Mercedes из-за своего решения остановить бизнес в России, в том числе производство машин на подмосковном заводе, может потерять в результате национализации до 2.2 млрд долларов.

В настоящее время Renault заявила лишь о приостановке производства на московском заводе и на тольяттинской площадке Волжского автозавода, где выпускаются модели Logan и Sandero, а также ведётся модернизация мощностей под выпуск их третьего поколения.