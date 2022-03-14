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57 минут назад

Renault не хочет покидать Россию

Российская ГазетаРоссийская Газета

Renault Group ищет пути остаться в России, и компании есть что терять: развитая дилерская сеть, локализованное производство на нескольких заводах и контрольный пакет акций АвтоВАЗа.

Renault не хочет покидать Россию
Фото: Пресс-служба RenaultПресс-служба Renault

Компания стремится избежать ситуации, при которой будет возможна национализация российского бизнеса компании, пишет Automotive News со ссылкой на анонимные источники.

Основной страх в свете заявления властей России о возможной национализации бизнеса компаний, которые ушли с рынка страны, - потерять АвтоВАЗ. Например, Mercedes из-за своего решения остановить бизнес в России, в том числе производство машин на подмосковном заводе, может потерять в результате национализации до 2.2 млрд долларов.

В настоящее время Renault заявила лишь о приостановке производства на московском заводе и на тольяттинской площадке Волжского автозавода, где выпускаются модели Logan и Sandero, а также ведётся модернизация мощностей под выпуск их третьего поколения.

В поиске компромисса Renault Group поддерживает основной акционер - правительство Франции. Министр финансов Бруно Ле Мэр заявил, что частные компании могут самостоятельно принимать решения о том, продолжать ли вести бизнес с Россией, но лишь до тех пор, пока они "строго и неукоснительно придерживаются санкций".

Автоновости,Renault,Автоваз,
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