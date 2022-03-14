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2 часа назад

Американское министерство торговли опубликовало список запрещённой техники

Motor.ruMotor.ru

Министерство торговли США ввело экспортный контроль в отношении люксовых товаров, поставляющихся в Россию и Беларусь. В список попали автомобили и мотоциклы американского производства. Решение принято в рамках санкций, введённых правительством США в связи с действиями российских вооружённых сил на территории Украины. В пояснительной записке указано, что запрет касается экспорта, реэкспорта и передачи товаров в Россию и Беларусь.

Власти США запретили экспорт автомобилей и мотоциклов в Россию
Фото: © Chevrolet© Chevrolet

В списке на 19 страницах перечислены различные предметы роскоши: например, спиртные напитки, часы, ювелирные украшения. Есть в списке и автомобили.

Машины делятся по рабочему объёму двигателей (до 1 литра, 1-1,5 литра, 1,5-3 литра, свыше 3 литров), конфигурации двигателя (4 цилиндра, от 4 до 6 цилиндров, свыше 6 цилиндров), виду силовой установки (бензиновая, дизельная или электрическая).

Причём в санкционный список они включены в полном составе — сотрудники министерства явно вносили в него отнюдь не только люксовую технику. Например, запрещён даже экспорт легковых машин с объёмом двигателя менее одного литра (хотя такая техника вовсе не производится на территории США). Запрещены как поставки новых, так и подержанных машин.

Также в список попали подвесные и стационарные двигатели для лодок, водомётные движители и запчасти к ним, снегоходы, а также любая мототехника с двигателем объёмом более 50 кубических сантиметров. А вот грузовики и автобусы под действие этих санкций не попадают.

Что касается пикапов, то с ними ясности нет: являются ли они пассажирскими либо коммерческими автомобилями с точки зрения Министерства торговли США, не уточняется.

Документ вступил в силу 11 марта 2022 года.

Автоновости,
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