В России предложили делать дороги из полиуретана

Дорожное покрытие на основе полиуретана и композитов из щебня поможет справиться со скользкими дорогами и снизить уровень ДТП, соответствующее изобретение зарегистрировал Пермский Политех.
«Шероховатые поверхности можно расположить в местах концентрации ДТП. Исследователи также оценили риски при применении технологии и доказали ее безопасность. Результаты работы ученые опубликовали в журнале AIP Conference Proceedings. На технологию они зарегистрировали 8 патентов», — сообщает пресс-служба вуза.
Отмечается, что в исследовании также поучаствовали компания АО «Оргсинтезресурс», институт МАДИ и ФАУ «РОСДОРНИИ».