В России предложили делать дороги из полиуретана

«Шероховатые поверхности можно расположить в местах концентрации ДТП. Исследователи также оценили риски при применении технологии и доказали ее безопасность. Результаты работы ученые опубликовали в журнале AIP Conference Proceedings. На технологию они зарегистрировали 8 патентов», — сообщает пресс-служба вуза.