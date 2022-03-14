В России утвердили новые программы обучения водителей

Министерство просвещения России опубликовало новый приказ «Об утверждении примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий». Согласно документу, автошколы будут обязаны увеличить количество часов обучения кандидатов в водители в городских условиях, а также на автомагистралях. Кроме того, в теоретической части появится курс «Электронные системы помощи водителю». А владельцы мотоциклов смогут сократить изучение теории в два раза при получении прав новой категории.

Основные изменения произошли в практической части. В нынешнем документе регламентировано, что для получения прав категории B кандидатам в водители необходимо пройти 56 часов практики, из которых 24 часа на площадке и 32 в городе. Однако с 1 апреля 2021 года учащимся больше не требуется сдавать площадку. В связи с этим, по новым учебным программам 38 часов студенты проведут в городе и всего 18 на площадке. Кроме того, автошколы впервые смогут обучать будущих водителей на автомагистралях. Ранее это было запрещено правилами дорожного движения. При этом выезд на такие автотрассы будет необязательным, поскольку они есть не во всех населенных пунктах.

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В теоретической части впервые появится курс «Электронные системы помощи водителю» и «изучение особенностей управления автомобилями с высокой степенью автоматизации» благодаря которому кандидаты в водители смогут изучить работу автопилота и адаптивного круиз-контроля. Кроме того, новые программы сократят время переподготовки водителей, желающих освоить новую категорию. К примеру, сейчас владельцам прав категорий А, А1 и М для переобучения на категорию необходимо пройти полный курс теории, который составляет 134 часа. Нововведения позволят сократить теорию до 50 часов за счет исключения нескольких тем.

Приказ Минпросвещения вступит в силу 1 сентября 2022 года.