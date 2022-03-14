В РФ предложили полностью отменить техосмотр и отказаться от обязательной установки ЭРА-ГЛОНАСС

Национальный автомобильный союз (НАС) направил председателю правительства России Михаилу Мишустину список возможных мер поддержки водителей и автомобильной отрасли. Как сообщает Autonews.ru со ссылкой на документ, речь идет о снижении акцизов на топливо, ежемесячной корректировке цен на запчасти в справочниках системы ОСАГО, полной отмене техосмотра, отказе от обязательной установки системы ЭРА-ГЛОНАСС, а также освобождении от уплаты сборов по системе «Платон».

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В НАС считают, что ставка акцизов на бензин и дизельное топливо должна быть снижена на 50 процентов, а также необходимо регулировать цены на сжиженный углеводородный газ на государственном уровне, установив стоимость в половину цены литра бензина АИ-92. Помимо этого, предлагается ввести 15-процентную экспортную пошлину на сжиженный углеводородный газ, которая нужна для ограничения вывоза этого вида топлива, чтобы избежать его дефицита.

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Что касается полной отмены техосмотра и обязательной установки ЭРА-ГЛОНАСС, то обе эти меры в значительно степени облегчат жизнь автовладельцам. Также предлагается в нынешней «кризисной ситуации» упростить требования к ввозимым автокомпонентам, что позволит поставлять в страну более дешевые запчасти. Еще одна предложенная мера — ежемесячная корректировка стоимости деталей справочниках для ОСАГО, чтобы цены «отвечали реалиям рынка».

Грузовик нужно освободить от сборов по системе «Платон», полагают в НАС. Это позволит удешевить логистику и, соответственно, снизить цены на все поставляемые товары. Еще одно предложение касается российских стартапов в сфере автопрома: им следует дать доступ к налоговым льготам, прямым субсидиям и кредитам по сниженным ставкам, чтобы форсировать их развитие. НАС также видит потенциал России так производителя и поставщика бюджетных автомобилей в развивающиеся страны.