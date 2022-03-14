ЕС может ограничить продажу в Россию автомобилей

Евросоюз обсуждает запрет на экспорт в Россию автомобилей стоимостью более 50 тысяч евро. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на двух европейских дипломатов, знакомых с ходом обсуждения.

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Этот запрет может войти в новый пакет санкций ЕС, который может быть согласован и принят уже в понедельник, 14 марта.

Предполагается, что под запрет попадут люксовые автомобили марок Audi, BMW, Mercedes, Ferrari и Porsche. Мера также будет распространяться на лодки и самолеты, кресельные подъемники и мотоциклы стоимостью более 5000 евро.