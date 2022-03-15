Чистая прибыль у Volkswagen выросла в 2021 году на 75%

Немецкий концерн Volkswagen по итогам прошлого года существенно увеличил показатель чистой прибыли вопреки спаду продаж, вызванному дефицитом полупроводников. В 2022 году автопроизводитель рассчитывает сохранить свою рентабельность несмотря на все проблемы, которые возникнут у него в результате российско-украинского конфликта.

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В 2021 году Volkswagen получил чистую выручку в размере 15,4 млрд евро, что на 75% выше результата за 2020 год. При этом продажи автомобилей немецкого концерна составили 8,6 млн авто, что на 6% меньше, чем было продано в 2020 году и на 2,4 млн машин меньше, чем было реализовано в 2019-м.

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Оборот у Volkswagen в тот же период увеличился на 12% в основном благодаря том, что компания сократила производственные затраты на 4 млрд евро в сравнении и результатом 2019 года. Росту этого показателя способствовала также и новая политика в сфере ценообразования, которое позволяло Volkswagen продавать автомобили по лучшей цене.

Говоря о прогнозах на 2022 год, немецкий автопроизводитель полагает, что его продажи сократятся на 5-10%. Одна из причин — дефицит полупроводников, который, по мнению экспертов Volkswagen, продолжится и в текущем году. Рост выручки концерна прогнозируется в размере 8-13%, а прибыль до выплаты налогов должна вырасти составит 7-8,5%. Этот прогноз в основном зависит от развития событий на Украине и от степени их влияния на все логистические цепочки в мире. В компании пока не берутся оценить, какие именно последствия повлечет за собой эта ситуация.

Концерн был вынужден недавно временно остановить работу нескольких своих заводов в Германии, в том числе, и отправить на простой предприятия в Вольфсбурге и в Цвикау. К такому решению компания была вынуждена прибегнуть из-за проблем с поставками комплектующих, возникших в следствие ситуации на Украине. В Volkswagen ищут сейчас возможность привлечь новых поставщиков из Восточной Европы или из Африки.

Добавим, что в России, согласно данным «Автостат Инфо», в феврале этого года было продано 4920 автомобилей марки Volkswagen. Это на 17% меньше продаж за февраль 2021 года — 5959 ед.