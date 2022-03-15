Какие изменения ждут водителей в 2022 году

В России вступили в силу изменения для автомобилистов и ужесточения ответственности для водителей, которые систематически нарушают правила дорожного движения.

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С 10 января были ужесточены наказание для постоянных нарушителей ПДД и лихачей. Статья 264.2 уголовного кодекса предполагает уголовную ответственность в отношении автомобилистов, которых лишили прав, за то, что они превысили скорость больше чем на 60 км/час, а также за многократные выезды на встречные полосы.

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В этом случае предусмотрен штраф до 300 000 руб., обязательные работы до 480 ч., либо до 2-х лет тюрьмы. Повторное такое нарушение предусматривает штраф до 500 000 руб., до 2-х лет специальных исправительных работ либо до 3-х лет тюрьмы. С 30 декабря ввели новую форму закона, которая касается техосмотра. Обязательный ТО отменили для авто и байков, используемых для личных целей. Для многих собственников процедуру сделали добровольной. Изменения затронули 50 000 000 автомобилистов. ТО остался обязательным для коммерческого автотранспорта. Речь идёт об автобусах, такси и грузовиках.

Диагностические карты следует оформлять в случае смены собственника, изменения конструкции, замены основных узлов и агрегатов в машине. В случае физ.лиц, технический осмотр необходим тем людям, которые пользуются машиной для служебных целей, либо оказывают услуги в вопросе перевозки пассажиров. С 1 марта увеличились с 500 руб. до 2 000 руб. штрафы за езду на машине, не имея диагностической карты. Могут наказать автомобилистов, для которых ТО является обязательным. Административный кодекс сохранил также статьи, которые предусматривают наказание за управление неисправной машиной. Речь идёт о штрафе либо лишении водительского удостоверения (ст. 12.5 российского КоАП).