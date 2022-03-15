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2 часа назад

Китайский Haval резко повышает цены на авто

Ura.RuUra.Ru

Китайский автомобильный бренд Haval повышает цены на автомобили, которые производятся в Туле, почти на 50%. Бренд столкнулся с трудностями в логистике, а также с дефицитом комплектующих.

Китайский Haval резко повышает цены на авто
Фото: ТАССТАСС

«Китайский Haval в полтора раза повышает цены на автомобили, которые сейчас сходят с конвейера завода в Туле. Столь резкое подорожание — редкость в истории российского рынка», сообщает «Коммесрантъ».

Автозавод Haval в Туле, несмотря на трудности с логистикой, продолжает сборку легковых автомобилей в РФ. На данный момент предприятие испытывает нехватку запчастей, а также сложности с доставкой, остановились отгрузки по морю, сообщает издание.

Ранее сообщалось, что рынок автомобилей в России изменится из-за приостановки поставок от западных компаний-производителей. Им на замену придут поставщики из Китая и Индии, отметили эксперты.

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