Китайский Haval резко повышает цены на авто

Китайский автомобильный бренд Haval повышает цены на автомобили, которые производятся в Туле, почти на 50%. Бренд столкнулся с трудностями в логистике, а также с дефицитом комплектующих.

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«Китайский Haval в полтора раза повышает цены на автомобили, которые сейчас сходят с конвейера завода в Туле. Столь резкое подорожание — редкость в истории российского рынка», сообщает «Коммесрантъ».

Автозавод Haval в Туле, несмотря на трудности с логистикой, продолжает сборку легковых автомобилей в РФ. На данный момент предприятие испытывает нехватку запчастей, а также сложности с доставкой, остановились отгрузки по морю, сообщает издание.