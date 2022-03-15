Subaru завершит производство спортивного седана WRX STI

Японский автобренд Subaru принял решение завершить выпуск спортивного суперседана версии WRX STI. Многих российских автолюбителей огорчила эта новость.

Фото: Subaru Subaru

Представители компании выпустили короткий пресс-релиз, подтвердив тот факт, что для актуальной генерации WRX с модульной платформой SGP не будет предложена высокопроизводительная модификация WRX STI с ДВС. По сути, это значит, что история модельного ряда STI, работающего на двигателях внутреннего сгорания, заканчивается. Однако известную комбинацию букв могут использовать в дальнейшем на «заряженных» электрокарах.

Модификация Subaru WRX пятой генерации дебютировала шесть месяцев назад. Согласно ожиданиям, ТОП-версия STI должна дополнить гамму во 2-ой половине текущего года. При этом представители Subaru дали понять, что автомобильный рынок движется к сегменту электрифицированных моделей. При этом «канонические» WRX STI, получившие бензиновые турбомоторы, должны «кануть в лету».

Subaru сейчас изучает возможности производства WRX STI следующей генерации. При этом не исключается электрификация модели. Учитывая тот факт, что WRX 5-го поколения в кузове седан вышел на авторынок недавно, вскоре должна появиться «заряженная» версия с электродвигателем.

Из этого следует, что 25-летняя история модели Impreza в исполнении WRX STI, а также её преемников, закончилась. На японском авторынке такими литерами начали обозначать «старшие» комплектации, получившие спортивный декор, особую калибровку шасси и перенастроенный двигатель. Данные версии получил новый седан Subaru WRX.