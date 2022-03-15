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45 минут назад

Компания Subaru намерена завершить производство спортивного седана WRX STI

Car.ruCar.ru

Японский автобренд Subaru принял решение завершить выпуск спортивного суперседана версии WRX STI. Многих российских автолюбителей огорчила эта новость.

Subaru завершит производство спортивного седана WRX STI
Фото: SubaruSubaru

Представители компании выпустили короткий пресс-релиз, подтвердив тот факт, что для актуальной генерации WRX с модульной платформой SGP не будет предложена высокопроизводительная модификация WRX STI с ДВС. По сути, это значит, что история модельного ряда STI, работающего на двигателях внутреннего сгорания, заканчивается. Однако известную комбинацию букв могут использовать в дальнейшем на «заряженных» электрокарах.

Модификация Subaru WRX пятой генерации дебютировала шесть месяцев назад. Согласно ожиданиям, ТОП-версия STI должна дополнить гамму во 2-ой половине текущего года. При этом представители Subaru дали понять, что автомобильный рынок движется к сегменту электрифицированных моделей. При этом «канонические» WRX STI, получившие бензиновые турбомоторы, должны «кануть в лету».

Subaru сейчас изучает возможности производства WRX STI следующей генерации. При этом не исключается электрификация модели. Учитывая тот факт, что WRX 5-го поколения в кузове седан вышел на авторынок недавно, вскоре должна появиться «заряженная» версия с электродвигателем.

Из этого следует, что 25-летняя история модели Impreza в исполнении WRX STI, а также её преемников, закончилась. На японском авторынке такими литерами начали обозначать «старшие» комплектации, получившие спортивный декор, особую калибровку шасси и перенастроенный двигатель. Данные версии получил новый седан Subaru WRX.

В рамках отечественного авторынка Subaru, в исполнении WRX STI, предлагают сейчас с бензиновой 2,5-литровой силовой установкой на 300 лошадиных сил. Авто разгоняется до первой сотни за 5,2 сек. Транспортное средство способно развивать скорость до 250 км/час.

Автоновости,Subaru,
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